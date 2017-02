Mirassol domina Red Bull Brasil e vence por 2 a 0 sem sustos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No jogo que abriu este domingo de futebol no Campeonato Paulista, às 10h, no estádio José Maria de Campos Maia, o Mirassol passou sem dificuldades pelo Red Bull Brasil e conquistou seus primeiros três pontos no campeonato. Logo no começo, aos 16 minutos, o atacante Zé Roberto, em rápida jogada de contra-ataque, abriu o placar ao tocar na saída do goleiro. Após muita pressão, com ótimas defesas do goleiro Saulo, o Mirassol anotou mais um, aos 46 minutos da segunda etapa, também em jogada de contra-ataque, desta vez com o atacante Bruno Sávio, que entrara no lugar do autor do primeiro gol. Resultado final, 2 a 0. Com gols de 'corintianos', Ponte Preta vira sobre a Ferroviária Um está de saída para o Corinthians. O outro acabou de chegar, por empréstimo. Em comum nesta noite de domingo (5), no encerramento da 1ª rodada do Campeonato Paulista, William Pottker e Lucca foram decisivos para a vitória de 2 a 1 da Ponte Preta sobre a Ferroviária, de virada, no Moisés Lucarelli. A Ferroviária havia aberto o placar logo aos 11 minutos da etapa inicial, com um belo tento de Tiago Marques, que deixou o zagueiro no chão e chutou com estilo. Mas o time de Araraquara não suportou a pressão. O primeiro gol ponte-pretano, anotado pelo futuro jogador do Corinthians teve a ajuda de Lucca, que aproveitou rebote e cruzou para Pottker, sozinho, marcar. O segundo, feito pelo ex-corintiano Lucca, foi um forte chute na entrada da área, após bela jogada do lateral Nino Paraíba.