Com gol de Kleber, Coritiba vence o Paraná no clássico “reforçado”

Kleber comemora diante do Paraná Clube: primeiro gol do Coritiba no ano (foto: Franklin de Freitas)

O Coritiba venceu por 1 a 0 o Paraná Clube, nesse domingo (dia 5) à noite, no Couto Pereira, pela 3º rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o Coxa é o quinto colocado, com quatro pontos. A equipe tricolor ficou na vice-liderança, com seis pontos. O líder é o J.Malucelli, com sete pontos. Ao final das 11 rodadas da primeira fase, os oito primeiros avançam para as quartas de final.

O clássico foi “reforçado” porque marcou a estreia de seis jogadores: três por cada clube.

O Paraná promoveu a estreia de mais três reforços no clássico: o zagueiro Arthur (ex-América-MG), o lateral-esquerdo Kaike (ex-Internacional) e o meia Guilherme Biteco (ex-Ceará). Com isso, 18 dos 19 contratados para 2017 já entraram em campo. O único que ainda não teve oportunidades é o atacante Matheus Carvalho (ex-Atlético-GO).

No Coritiba, o clássico marcou as estreias do volante Matheus Galdezani (ex-CRB), do meia Tiago Real (ex-Vitória) e do atacante Rildo (ex-Corinthians).

RIVALIDADE

Os dois clubes já se enfrentaram 99 vezes na história. Foram 38 vitórias do Coxa, 32 do Paranpá e 29 empates.

ESCALAÇÕES

No Coritiba, o desfalque era o atacante Iago, lesionado. As novidades eram os meias Matheus Galdezani e Tiago Real, o atacante Rildo e o zagueiro Wallison Maia. Outra surpresa era o zagueiro Werley improvisado na lateral-direita. O técnico Carpegiani manteve o esquema tático 4-3-3. No ataque, Henrique Almeida (direita) e Rildo (esquerda) eram os pontas.

No Paraná, o técnico Wagner Lopes manteve o sistema de rodízio, poupando todos os jogadores que apresentam desgaste físico. Dos jogadores que foram titulares contra o Cianorte, na última quarta-feira, apenas três começaram jogando nesse domingo: o goleiro Léo, o lateral-direito Diego Tavares e o atacante Vitor Feijão. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre. A linha de três meias tinha Zezinho (centro), Vitor Feijão (direita) e Alesson (esquerda).

PRIMEIRO TEMPO

O Coxa adotou uma postura bastante ofensiva. Alan Santos era o único volante. Galdezani era um meia bem ofensivo pela esquerda e Tiago Real tinha a mesma postura pela direita. A equipe jogava avançada e tentava pressionar a saída do adversário. O Paraná ficou recuado e teve dificuldades. Passou poucas vezes do meio-campo e praticamente não atacou. Já o Coxa criou algumas jogadas expressivas. A melhor chance foi aos 14, quando Léo errou a saída de bola e Kleber ficou na cara do gol, mas demorou para chutar e perdeu. O time do Couto ainda teve um gol anulado por impedimento – Tiago Real cobrou falta e Werley marcou de cabeça, aos 30.

SUBSTITUIÇÕES

Aos 35 do 1º, mudança no Paraná. Jhony, que já tinha amarelo, foi substituído por Gabriel Dias e saiu revoltado, sem cumprimentar o treinador. Aos 17 do 2, o Coxa mudou: saiu o meia Tiago Real e entrou o atacante Neto Berola. O time mudou para o 4-2-3-1. Os três meias eram Henrique Almeida (centro), Neto Berola (direita) e Rildo (esquerda). Aos 20, troca de meias no Paraná: saiu Alesson e entrou Guilherme Biteco. Aos 28, o Coxa tirou Henrique Almeida e colocou o meia Ruy. Aos 33, troca de atacantes no Coritiba: saiu Rildo e entrou Filigrana.

SEGUNDO TEMPO

O Paraná voltou mais avançado para o segundo tempo e o jogo ficou aberto. O Coritiba atacava mais e conseguiu o gol aos 29 minutos. Neto Berola cruzou da direita e Kleber cabeceou no ângulo. No final, aos 43, o meia Zezinho, do Paraná, foi expulso por uma cotovelada em Carlinhos.

CORITIBA 1 x 0 PARANÁ

Coritiba: Wilson; Werley, Walisson Maia, Juninho e Carlinhos; Alan Santos, Matheus Galdezani e Tiago Real (Neto Berola); Henrique Almeida, Rildo (Filigrana) e Kleber. Técnico: Carpegiani

Paraná: Léo; Diego Tavares, Rayan, Artur e Kaike (Junior); Jhony (Gabriel Dias), Alex Santana, Vitor Feijão, Zezinho e Alesson (Guilherme Biteco); Felipe Alves. Técnico: Wagner Lopes

Gol: Kleber (29-2º)

Expulsão: Zezinho (43-2º)

Cartões amarelos: Jhony, Felipe Alves, Kaike, Alex Santana (P). Juninho, Kleber, Alan Santos, Henrique Almeida (C).

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Público: 10.691 pagantes (11.962 total)

Renda: R$ 351.505,00

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

14 – Léo erra a saída de bola e entrega para Kleber, na entrada da área. Ele demora para chutar e Rayan bloqueia.

19 – Falta frontal. Zezinho bate colocado, sobre o gol. A bola passa perto.

23 – Henrique Almeida dá belo passe e Galdezani na cara do gol. O árbitro marca impedimento. Lance polêmico.

27 – Rildo puxa para o centro e chuta de fora da área. A zaga bloqueia.

30 – Falta na intermediária. Tiago Real lança para a área. Werley cabeceia e marca o gol. O árbitro anula por impedimento.

43 – Tiago Real cobra falta e lança para a área. Kleber cai ao dividir com Rayan e pede pênalti. Lance polêmico.

Segundo tempo

2 – Carlinhos chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

6 – Henrique Almeida rouba de Kaike, invade a área e chuta forte. Léo rebate.

9 – Carlinhos puxa contra-ataque e desperdiça. Rildo estava livre na ponta.

21 – Galdezani invade a área e rola para trás. Kleber, livre na área, chuta rasteiro. Léo segura.

24 – Vitor Feijão recebe na área e cruza rasteiro, com perigo. Wilson salva.

25 – Vitor Feijão recebe na área e chuta perto do ângulo.

27 – Diego Tavares faz boa jogada pela direita e cruza para a 2º trave. Biteco cabeceia no chão. Wilson faz grande defesa.

29 – Gol do Coritiba. Neto Berola cruza da intermediária. Kleber, livre no meio da área, cabeceia no ângulo.