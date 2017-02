Adversário não trocou três passes, diz técnico do Coritiba

Carpegiani (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Coritiba, Carpegiani, elogiou o desempenho da sua equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Paraná, nesse domingo (dia 5) à noite, no Couto Pereira. O treinador destacou que seu time marcou avançado e conseguiu sufocar o adversário, roubando a bola no campo de ataque. “Em momento algum minha equipe permitiu o adversário trocar três, quatro passes (em sequência). Muitas vezes, a recuperação ocorreu já no campo do adversário. Fico satisfeito por essa produção”, afirmou. “Em todo jogo, minha equipe propiciou só uma oportunidade para o adversário. No resto, foi uma equipe muito segura”, destacou.

Sobre os reforços que estrearam nesse domingo, Carpegiani fez sua análise. “O Galdezani tem bom posicionamento, inteligência para jogar. Vai ser de grande utilidade ao Coxa. O Rildo alternou bons momentos, mas muito diferente do que eu conheço. Ele pode render mais, mas muito mais. Mas é normal pelo tempo parado”, comentou.

Carpegiani revelou que, antes do clássico, estava em dúvida se escalaria como titular Rildo ou Berola. Ambos sofreram com lesões em 2016 e ainda estão longe do condicionamento físico ideal. O técnico elogiou também Berola. “O Berola entrou muito bem. Foi um jogador diferenciado”, afirmou.

O técnico também destacou o jogo da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (dia 9), contra o Vitória da Conquista-BA. “Quarta-feira tem um jogo muito mais importante do que hoje. Temos boas opções. Hoje o Ruy entrou bem”, citou.