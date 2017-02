Patriots fazem história e conquistam quinto Super Bowl

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O New England Patriots conquistou seu quinto Super Bowl com uma vitória surpreendente por 34 a 28 em cima do Atlanta Falcons, na prorrogação, algo inédito na decisão da NFL até então. O time de Tom Brady só acordou no último período, conseguindo um empate heroico. Os Falcons chegaram a abrir 21 a 0 e os Patriots reagiram de maneira impressionante. Brady, de 39 anos, é agora o quarterback com mais títulos da NFL: cinco. O primeiro quarto foi de ótimo desempenho dos sistemas defensivos. Já do segundo até o último, o Atlanta Falcons foi bem demais. Os Patriots estavam frágeis. Em uma descida que resultaria no primeiro touchdown, Brady passou por algo inédito. Ele teve a primeira interceptação retornada para touchdown da carreira, fazendo com que os Falcons abrissem 21 a 0 de frente. Antes que Lady Gaga desse show no intervalo, os Patriots diminuíram a vantagem para 21 a 3. O mais emocionante foi o último quarto. Os Patriots acordaram o "monstro" Brady e chegaram a 28 a 20. Conseguiram, incrivelmente, empatar o duelo. Na prorrogação, vitória espetacular por 34 a 28.