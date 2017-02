Brady lidera maior virada da história do Super Bowl e leva Patriots à 5ª taça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A expectativa era por um título que renderia a Tom Brady a distinção de ser o único quarterback da história com cinco títulos de Super Bowl. Nos primeiros 47 minutos da decisão da NFL em Houston, neste domingo (5), ocorreu o contrário: o Atlanta Falcons subjugou Brady e o favorito New England Patriots. Dominante no ataque e na defesa e liderado pelo jogador mais valioso da temporada (MVP), o quarterback Matt Ryan, os Falcons chegaram a abrir 21 a 0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o placar chegou a apontar 28 a 3 para a equipe, que nunca conquistou o título -foi vice-campeã em 1998/1999. Mas, não sabe-se bem como, Brady e os Patriots recuperaram-se, anotaram 19 pontos sem resposta no quarto período e levaram o jogo para a prorrogação, a primeira da história do Super Bowl, que passou a ser realizado na década de 1960. Em uma partida épica, na maior virada da história da decisão do futebol americano, os Patriots obtiveram um touchdown no tempo extra que selou a vitória em 34 a 28 e deu à franquia seu quinto e mais difícil título da final. O triunfo também marcou a consagração de Brady, de 39 anos, como um dos maiores de todos os tempos. O jogador, que é marido de Gisele Bündchen, é o primeiro quarterback da história a conquistaram cinco vezes a maior distinção do futebol americano. Ele também detém recordes de participações (sete), touchdowns e jardas. Após a conquista, ele se emocionou ainda no gramado, abraçou o técnico Bill Belichick, com quem forma há mais de 15 anos a parceria vitoriosa. Brady e os Patriots levaram taças em 2002, 2004, 2005, 2015 e nesta temporada. Além disso, foi eleito o jogador mais valioso (MVP) da temporada regular. É bem verdade que ele acumulou, em sua carreira, episódios polêmicos, como o esvaziamento de bolas na final de conferência contra o Indianapolis Colts, em 2015, que lhe rendeu quatro jogos de suspensão nesta temporada. Mas, dentro de campo, sua trajetória é impecável. Neste domingo, ele lançou para dois touchdown e 466 jardas (um recorde). Como o jogo corrido dos Patriots não funcionava, ele efetuou 62 lançamentos, um número altíssimo, porém que no fim se provou a única solução para sua equipe reverter o placar. Pela atuação, foi eleito o MVP do duelo. Brady afirmou, durante a semana, que não tem interesse em se aposentar. Ou seja, planeja aumentar sua galeria particular de conquistas. Após a virada praticamente impossível deste domingo, em Houston, ninguém se atreve a duvidar.