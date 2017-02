Mano quer aproveitar série de jogos para definir titulares

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Mano Menezes utilizou a mesma escalação nos dois primeiros jogos do Cruzeiro. Contudo, ainda não definiu quem serão os seus titulares em 2017. A sequência de seis partidas disputadas em 22 dias de fevereiro auxiliará o técnico a encontrar os seus prediletos para a atual temporada. Na vitória sobre o Tricordiano, nesse domingo (5), no Mineirão, o treinador modificou a escalação e explicou que fará testes até escolher quem são os seus 11 preferidos para o decorrer da temporada. "Primeiro, vou repetir para o torcedor do Cruzeiro entender. Não temos ainda um time reserva ou titular. São todos jogadores de alta qualidade no elenco. Separamos dois grupos, porque o grande número de jogos do mês não permite que usemos todos os mesmos atletas", afirmou o comandante. "Ninguém imagina que a gente sairia de dois jogos, como saiu, todos viram o quanto o Cruzeiro correu, e pensar que três dias depois a equipe não vai sentir. É com isso que a gente está preocupado nesse momento", acrescentou. Embora não tenha decidido ainda quais atletas ficarão entre os titulares, Mano Menezes crê que o time que atuou nesse fim de semana teve desempenho inferior ao dos atletas que estiveram em campo nas primeiras vitórias, diante de Villa Nova e Atlético-MG, por Estadual e Primeira Liga, respectivamente. "Fez um jogo parecido, um pouquinho abaixo do que o outro grupo fez contra o Villa [Nova]. Em determinado momento, faltou ritmo. As escolhas não foram tão boas, mas eu tenho certeza que, se formos jogar de novo, vão poder render conforme esperado", concluiu.