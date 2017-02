Após show no Super Bowl, Lady Gaga confirmada no Rock in Rio

(foto: Reprodução)

Depois de Lady Gaga arrasar no SuperBowl na noite deste domingo (5), os littlers monsters terão mais uma coisa para comemorar. O Rock in Rio 2017 confirmou a para participar do primeirio dia do festival, 15 de fevereiro. cantora fez uma postagem em seu perfil no Facebook mostrando que irá participar do primeiro dia do festival, no dia 15 de setembro



Essa será a primeira fez que Gaga vem ao Rock in Rio. A cantora era uma das mais pedidas entre os fãs que queriam a presença da cantora no festival, tanto que a hashtag #LadyGagaRockInRio2017 chegou a ficar nos Trending Topics de todo o mundo. Já estão confirmados: Maroon 5, Aerosmith, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers e Billy Idol.