Prouni divulga lista de aprovados na primeira chamada

(foto: Divulgação)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na manhã desta segunda-feira (6), o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). Os candidatos aprovados devem comprovar as informações para garantir a bolsa entre esta segunda e o dia 13 de fevereiro.

O resultado pode ser consultado aqui

A segunda chamada do Prouni será divulgada no dia 20 de fevereiro. Em seguida, o programa abrirá o prazo para a adesão à lista de espera, entre 7 e 8 de março.

O prazo de inscrições terminou às 23h59 de sexta (3). Até as 14h, o Prouni tinha recebido 2.666.825 inscrições de 1.380.026 candidatos, já que o sistema registra até duas inscrições por pessoa, segundo balanço do Ministério da Educação (MEC).

O Prouni distribui bolsas de estudo totais e parciais na rede particular de ensino superior de acordo com o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e leva em conta a situação socioeconômica da família do candidato.

No total, no primeiro semestre de 2017, o sistema oferece 214.110 bolsas de estudo (total e parcial) na rede particular de ensino superior. Além do Prouni, o aluno tem a opção de aderir à lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até 10 de fevereiro, ou de solicitar um contrato de financiamento estudantil pelo Fies, para garantir o acesso ao ensino superior.

Veja o calendário:

Financiamento Estudantil (Fies)

Inscrições: 7 a 10 de fevereiro

Para que serve: Sistema on-line que reúne vagas de financiamento estudantil em cursos de graduação em universidades particulares.

Como funciona: Os estudantes que já estão matriculados em cursos de instituições participantes podem pleitear um contrato de financiamento estudantil custeado pelo governo federal.

Número de vagas: Ainda não foi divulgado pelo MEC. O ministro da Educação, Mendonça Filho, porém, garantiu que o número de novos contratos do Fies no ano de 2017 deverá ser pelo menos o mesmo que em 2016.



Comprovação de informações da 1ª chamada: 06/02 a 13/02

Resultado da 2ª chamada: 20/02

Comprovação de informações da 2ª chamada: 20/02 a 24/02

Prazo para participar da lista de espera: 07/03 a 08/03

