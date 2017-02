Com Gilberto e Pikachu, Vasco coloca Madson no mercado

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O espaço ficou pequeno para Madson no Vasco. Um dos jogadores que mais atuaram no atual elenco, com 113 jogos, o lateral-direito está sendo colocado no mercado da bola pelo clube após a chegada de Gilberto, que foi contratado por empréstimo junto a Fiorentina, da Itália. A tendência é a de que Madson seja emprestado e o atleta já estaria até mesmo ciente da condição. Não há, no entanto, algum clube encaminhado para o lateral no momento. Madson sequer foi relacionado para a partida deste domingo (5), contra o Resende, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. Além de Gilberto e Madson, o técnico Cristóvão Borges conta para o setor com Yago Pikachu, que tem a seu favor o fato de ser polivalente e também atuar no meio de campo. Madson chegou ao Vasco no início de 2015 e foi bicampeão carioca atuando como titular a maior parte do tempo. Sempre dividindo opiniões entre a torcida, ele renovou seu contrato ano passado até 2019.