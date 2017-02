MEC divulga primeira lista de aprovados do ProUni

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta segunda-feira (6) o resultado da primeira chamada do ProUni (Programa Universidade para Todos). O resultado está disponível no portal do ProUni (http://siteprouni.mec.gov.br/). O programa distribui bolsas para estudantes de baixa renda ingressarem em instituições privadas de ensino superior. Os alunos que estão na primeira lista deverão comparecer na instituição de ensino para levar os documentos que constatem as informações dadas na inscrição. O prazo vai até o dia 13 de fevereiro de 2017. A segunda chamada será divulgada no próximo dia 20. Para concorrer à bolsa, o candidato deve comprovar ter cursado todo o ensino médio na rede pública ou ter sido bolsista integral em escola privada; não ter diploma de ensino superior e ter renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio (R$ 1.320) por pessoa para bolsa integral e de até três salários mínimos (R$ 2.640) por pessoa para bolsas parciais. Também podem participar pessoas com deficiência e professores do magistério da rede pública de ensino que integrem o quadro permanente da instituição de ensino. Nesta edição, o MEC oferece 214.110 bolsas de estudo. Dessas, 103.719 são integrais e 110.391 parciais (50% de desconto). De acordo com o órgão, o número de bolsas ofertado é o maior desde a criação do programa, em 2004, e representa um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado (203.602). Até o segundo semestre de 2016, segundo o MEC, o programa já atendeu mais de 1,9 milhão de estudantes, 70% com bolsas integrais. O processo de seleção ocorre duas vezes por ano.