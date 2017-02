Netflix anuncia 2ª temporada de 'Stranger Things'. Veja vídeo

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma dos momentos mais esperados do Super Bowl 51, neste domingo (5), era o anúncio do lançamento da segunda temporada de "Stranger Things". Com clima sombrio, o curto teaser anuncia a continuação da série para o dia 31 de outubro de 2017, no Halloween. A segunda temporada se passa em 1984, um ano após a primeira, que retrata um grupo de garotos que enfrentam um mundo sombrio para encontrar seu amigo desaparecido. Antes do anúncio oficial da data, o perfil do "Stranger Things" publicou uma imagem enigmática em suas redes sociais na qual mostrava a previsão do tempo fictícia de Houston, cidade de sediou o Super Bowl este ano.