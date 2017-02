Thiago Monteiro desbanca Bellucci e vira número 1 do Brasil no tênis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cearense Thiago Monteiro, de 22 anos, é o novo número 1 do Brasil no tênis. No ranking divulgado pela ATP nesta segunda-feira (6), ele desbancou Thomaz Bellucci do posto. Ele se mantinha como melhor do país no ranking de forma ininterrupta desde janeiro de 2014. Monteiro ocupa no momento a 85ª colocação da lista, com 645 pontos. Bellucci aparece somente em centésimo, com 586. Ele foi superado até por Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, que tem 628. Bellucci, que na semana passada ocupava a 67ª colocação descartou 150 pontos referentes ao vice-campeonato do ATP 250 de Quito do ano passado, que ocorreu uma semana antes em relação a este ano. A edição 2017 do torneio da capital equatoriana terá início nesta segunda-feira e os três brasileiros, além de João Souza, o Feijão, estão garantidos na chave principal.