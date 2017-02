Greve de vigilantes pode prejudicar atendimento nos bancos em Curitiba e região

Assembleia no dia 2 de fevereiro (foto: Divulgação)

Com a greve de vigilantes de Curitiba e Região Metropolitana a partir da zero hora de terça-feira (7), os serviços bancários devem ser prejudicados, além de comércios, indústrias e órgãos do governo.

As agências bancárias são proibidas por lei de abrir sem pelo menos dois profissionais de segurança, por isso a abertura das agências e a reposição de dinheiro nos caixas eletrônicos podem ser prejudicados. De acordo com os dados do Sindicato dos Vigilantes de Curitiba e Região Metropolitan, dos 10 mil vigilantes da região, cerca de 40% trabalham em bancos.

Os trabalhadores querem 5% de aumento real, mais reposição da inflação. O piso salarial dos vigilantes é de R$ 1.561, acrescido de R$ 468 de adicional de risco. A categoria também pede que o valor diário do vale alimentação passe de R$ 25,04 para R$ 30.

Haverá manifestação em frente à Praça Santos Andrade a partir das 7 horas desta terça (7)