Vivian e Mayara disputam permanência no BBB 17

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo paredão do "BBB 17" (Globo) vai ser disputado por Vivian e Mayara. O duelo foi definido na noite deste domingo (5), quando a líder Emilly indicou Vivian para a berlinda e a casa "emparedou" a advogada Mayara. A dupla que agora disputa a permanência no reality detinha a liderança na última semana. Mayara recebeu sete votos e ficou na frente de Marcos, que teve cinco. Ilmar ganhou uma indicação. Além de Emilly, Manoel não pode ser votado, já que recebeu do anjo Daniel o colar da imunidade. A líder justificou seu voto afirmando "não conhecer" Vivian, que estaria muito afastada dos colegas. Mayara, por sua vez, foi vista pelos demais participantes como uma pessoa de difícil convivência. POLÊMICA Tiago Leifert deu início ao programa com uma explicação sobre o primeiro grande desentendimento desta edição originado em uma das funções dos punidos pelo monstro. Indicados pelo anjo Daniel, Ilmar e Marcos passaram a perambular pela casa vestidos de cérebro. Aquele como o lado bom, enquanto este fazia traquinagens pela casa. A brincadeira ficou séria quando Marcos acabou batendo com mão no rosto de Manoel, que ficou irado e quase partiu para cima do cirurgião. Visivelmente transtornado, o gêmeo falou que o colega deveria ser expulso porque o teria agredido fisicamente. A produção, no entanto, considerou que o episódio não foi violento o suficiente para uma expulsão. "Eles perderam o controle, mas a gente não acha que justifica uma punição mais severa", disse Leifert.