Preocupado com desgaste, Abel Braga deve poupar jogadores contra o Inter

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preocupado com o estado físico de alguns jogadores, o técnico do Fluminense, Abel Braga, disse que deve promover mudanças para a partida de quarta-feira (8) contra o Internacional, pela Primeira Liga. "O Dourado está praticamente fora e vou tirar uns quatro ou cinco da equipe porque não há condições. Alguns jogadores precisam fazer um trabalho físico. Hoje fizemos o sexto jogo em 20 dias sem fazer um treino físico neste período. Daqui a pouco alguém vai estourar. Vamos pensar muito para quarta-feira", afirmou Abel. A preocupação do treinador aumentou depois do confronto de domingo (5), quando venceu a Portuguesa (3 a 0), pela Taça Guanabara. O Fluminense jogou em um gramado encharcado por causa das fortes chuvas que caíram em Xérem. O campo do estádio de Los Larios mais parecia uma piscina momentos antes do início da partida, às 19h30 (de Brasília). Por isso, o árbitro do duelo, Pathrice Wallace Correa Maia, decidiu adiar o começo do jogo em 30 minutos. Funcionários da Portuguesa usavam baldes e rodos para tentar acabar com as poças de água. Depois do período de espera, Maia viu uma melhora no gramado e resolveu dar início ao duelo, o que não agradou a Abel Braga. "Não tem condições. É perigoso. Vai ser só chutão para frente e tem a integridade física", disse o treinador em entrevista para o canal SporTV. Depois da partida, ele destacou a coragem dos seus jogadores de entrar em campo. "Eles assumiram o risco e deram uma grande vitória diante de um grande time. Erramos passes, fizemos algumas inversões erradas, tinha o desgaste físico, mas, na parte técnica, não posso falar nada. Estão de parabéns", disse Abel. Os jogadores dos dois times se mostraram a favor da realização da partida, até mesmo por causa do calendário apertado. "Eles [os jogadores] têm que me dar uma bronca por não querer o jogo", brincou o treinador. "Tenho que colocar uma coroa de flores na cabeça de cada um, pois tomaram uma decisão muito forte. Falei que a partida ficaria igual na parte técnica. Eles jogaram e ganharam. Minha contribuição foi zero", afirmou. O Fluminense não teve grandes dificuldades. Venceu por 3 a 0 e ficou muito próximo da classificação para a semifinal da Taça Guanabara. Com 100% de aproveitamento, o time tricolor tem nove pontos e lidera a chave com três pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Vasco, que também neste domingo bateu o Resende, por 2 a 1, em São Januário.