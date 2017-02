Caminhão tomba na BR-376 deixa dois feridos graves e fecha pista

Um caminhão tombou por volta das 10h50 desta segunda-feira (6) no quilômetro 673 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. São duas vítimas graves.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRE) a pista sentido Santa Catarina foi interditada. Houve derramamento de carga, mas a polícia não informou o que o veículo transportada.



Até as 11h40, não havia previsão de liberação do trecho.