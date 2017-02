Caminhão tomba na BR-376 deixa quatro feridos graves

(foto: Rede News 24 Horas)

Um caminhão tombou por volta das 10h50 desta segunda-feira (6) no quilômetro 673 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. O acidente ocorreu por conta de um outro caminhão que, sem freios,já tinha entrado na área de escape do km 671, mais cedo. Essa outra carreta acabou causando o acidente, por não ter conseguido usar a área de escape.

São quatro feridos, sendo duas em estado grave. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a pista sentido Santa Catarina foi interditada. Houve derramamento de carga, mas a polícia não informou o que o veículo transportada.

O trecho ficou interditado até as 13 horas. De acordo com os dados da PRF, houve a formação de uma fila de 20 quilômetros.