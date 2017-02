Temer deve anunciar Alexandre de Moraes como novo ministro do STF

Redação Bem Paraná com agências

06/02/17 às 12:02 Redação Bem Paraná com agências

(foto: Agência Brasil)

O presidente Michel Temer anunciará na tarde desta segunda-feira (6) a escolha do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para ocupar a vaga que era de Teori Zavaski, que morreu em acidente aéreo, no Supremo Tribunal Federal (STF).

O próprio Temer telefonou no domingo para os demais candidatos para comunicá-los de sua escolha.



Segundo informações do Estadão,o fato de Edson Fachin já ter sido nomeado o relator da Lava Jato e ter sido ocupada a vaga na turma que julga os processos da operação retiraram os principais obstáculos ao nome do ministro da Justiça.