Dorival pode ter todos os reforços à disposição para próxima rodada

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de ter apenas 1 dos 6 reforços à disposição na rodada de estreia do Campeonato Paulista, na última sexta-feira (3), o técnico Dorival Júnior tem chances de contar com todos eles para o jogo da segunda rodada, contra o Red Bull, domingo (12), no Pacaembu. Quem mais corre risco de ficar fora é o atacante Bruno Henrique, que perdeu a pré-temporada e fez o primeiro treino no CT apenas no último sábado (4), depois de ficar até a semana passada na Alemanha resolvendo algumas pendências. Ele será apresentado nesta segunda-feira (6). Além disso, ele ainda precisa ter o seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário). Quem também ainda não está com a situação regularizada é o colombiano Vladimir Hernandez, que já vem treinando normalmente com o grupo e foi um dos destaques do time no amistoso contra o time marroquino, marcando um gol de bicicleta. Porém, tanto ele como Bruno Henrique devem ter os nomes publicados no BID até o fim da semana. Em contrapartida, os outros quatro reforços já estão regularizados. Matheus Ribeiro fez parte do banco de reservas no jogo de estreia, contra o Linense. Leandro Donizete acabou poupado de última hora, mas é presença certa na lista de relacionados diante do Red Bull. Kayke, por sua vez, corria o risco de ainda precisar de mais tempo por conta de uma lesão que sofreu na semana passada, durante uma atividade na academia. O centroavante fraturou o quinto metacarpo da mão esquerda, mas a lesão só o impediu de treinar fim de semana. Na manhã desta segunda-feira, o atacante já trabalhou normalmente com os demais atletas no CT Rei Pelé. Por fim, o zagueiro Cleber, que estava se recuperando de dores na panturrilha direita e fazendo compensação muscular nas coxas, é outro que já treina normalmente e tem grandes chances de ser relacionado por Dorival Júnior para o jogo de domingo. Tanto ele como Kayke tiveram seus nomes publicados no BID no fim da tarde da última sexta-feira. Vale lembrar, porém, que Cleber, Kayke, Bruno Henrique e Vladimir Hernández ainda não foram inscritos pelo Santos para o Campeonato Paulista. Dorival Júnior optou, inicialmente, por uma lista com 20 nomes. Outros oito jogadores serão inscritos até o dia 3 de março.