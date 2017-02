Sem renovar contrato, Fox retira canais da operadora Sky

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assinantes da Sky, a segunda maior operadora de TV paga do país, estão desde a noite deste domingo (5) sem poder assistir aos canais Fox. O motivo é que não houve acordo para a renovação do contrato após meses de negociação. Assim, uma vez que o contrato anterior acabou, a Fox deixou a Sky. Em nota, a emissora pediu desculpas aos telespectadores e explicou que os valores oferecidos pela Sky para o novo vínculo estavam abaixo dos praticados pelo mercado. "A Fox informa aos seus fãs que, após vários meses de negociação para manter a distribuição de seus atuais canais na plataforma da Sky, não conseguiu, infelizmente, chegar a um acordo", disse o texto do comunicado. "As condições comerciais e de distribuição oferecidas pela Sky estão abaixo dos valores de mercado e do valor e relevância do conteúdo que o público elege e desfruta", acrescentou. "A Fox pede desculpas aos seus fãs por esta situação e garante que sempre estará aberta ao diálogo e fará o máximo para que os fãs tenham acesso aos seus shows favoritos", completou. Procurada pela reportagem, a Sky preferiu não se manifestar. Entre os canais que a Fox opera no Brasil estão a própria Fox, FX, National Geographic, Nat Geo Wild, Fox Life, Fox Sports e Fox Sports 2. Pela internet, os primeiros a reclamarem do corte do sinal foi os fãs de programação esportiva, uma vez que o Fox Sports estava passando um jogo da Juventus, uma das principais equipes do campeonato italiano, quando a programação foi cortada. Seguidores da série "The Walking Dead", cujos novos episódios vão ao ar neste domingo (12), também começaram a reclamar.