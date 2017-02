Mulher do juiz Sergio Moro é capa da Claudia de fevereiro

A advogada Rosangela Wolff Moro, mulher do juiz Sergio Moro, é quem está na capa de CLAUDIA de fevereiro. Avessa a entrevistas, Rosangela falou com exclusividade à publicação. No bate-papo, conta como tem sido conviver com a presença da Lava-Jato em sua vida, principalmente quanto à segurança dos filhos e exposição na mídia.

A edição, que chegou às bancas e tablets na última sexta-feira (3), apresenta a história da advogada que, nos últimos três anos, viu a vida ganhar, à sua revelia, emoção comparável aos roteiros de ficção, por conta de seu casamento com o juiz mais famoso do Brasil. “Qualquer coisa que diga respeito a ele passou a chamar a atenção... Deixaremos de ir a algum evento porque a mídia irá divulgar? Aí, sim, a Lava-Jato passaria a entrar na minha família. E eu não procurei a imprensa para divulgar isso”, revela a advogada da Federação Nacional das Apaes.

Filha de uma alfabetizadora de escola pública e de um mestre de obras, Rosangela destaca a infância humilde e conta que realizou uma das vontades do pai ao se tornar “doutora”. Casada há 17 anos com Moro, ressalta que precisou mudar alguns hábitos na vida da família, porém os detalhes da Lava-Jato nunca entraram dentro de casa.