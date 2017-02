Com reservas, Corinthians vence Atibaia em jogo-treino

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Menos de 24 horas depois de estrear com vitória no Campeonato Paulista, o Corinthians disputou um jogo-treino contra o Atibaia na manhã desta segunda-feira (6), no CT Joaquim Grava. Com reservas, o time alvinegro venceu por 1 a 0, gol de Guilherme. O Corinthians entrou em campo com uma equipe completamente alternativa. Carille escalou o time com Caique; Léo Principe, Pedro Henrique, Vilson e Marciel; Paulo Roberto, Camacho, Bruno Paulo, Marquinhos Gabriel e Guilherme; Romero. O primeiro tempo terminou empatado sem gols. Romero chegou a balançar a rede, mas o lance foi invalidado por impedimento. Em seguida, o Atibaia quase abriu o placar. Vilson salvou o Corinthians na pequena área. Na etapa final, Fábio Carille fez três substituições. Cristian, Rodrigo Figueiredo e Luidy entraram nas vagas de Camacho, Marquinhos Gabriel e Romero, respectivamente. Sob um sol forte, o Corinthians conseguiu fazer o gol. Na jogada, Bruno Paulo serviu Guilherme, que tocou na saída do goleiro adversário. O time corintiano viaja a Poços de Caldas nesta terça-feira (7). No dia seguinte, a equipe enfrenta a Caldense pela primeira fase da Copa do Brasil, em jogo único. A vantagem de empate é dos paulistas.