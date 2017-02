Museu exibe criações de Estevan Reder e Charly Techio

(foto: Estevan Reder)

O cotidiano em diversas capitais do Brasil e da América Latina serve de inspiração para a primeira exposição do fotógrafo Estevan Reder, em Curitiba. A mostra pode ser vista até domingo (12), no Museu da Fotografia – Solar do Barão. O público também pode ver até domingo a mostra Estado de Suspensão, de Charly Techio.

São as pessoas andando pelas ruas das cidades que contribuem para o trabalho de Reder. Depois de fotografadas, essas pessoas são “transportadas” de um lugar para o outro com a técnica de lambe-lambe - impressão digital em papel, recortada e aplicada nas ruas em escala natural.

Reder é formado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. Suas intervenções podem ser vistas por diversas capitais, com destaque para a ação no Edifício Moinho Rebouças, sede da Fundação Cultural de Curitiba, e nas escadarias do Teatro Universitário de Curitiba (TUC).

Estado de Suspensão

Na mostra Estado de Suspensão, Charly Techio explora fotograficamente autorretratos e retratos e associa alguns elementos, como caveiras e animais, às imagens.

A exposição dá continuidade a uma série desenvolvida em Berlin durante uma residência artística, onde Charly capturou imagens de locais abandonados após a queda do Muro e do ateliê de um taxidermista.

Charly é formada em Publicidade com pós-graduação em Fotografia e em História da Arte Moderna e Contemporânea.

Serviço

Exposições Ser Passagem, de Estevan Reder, e Estado de Suspensão, de Charly Techio

Local: Museu da Fotografia de Curitiba - Centro Cultural Solar do Barão (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533)

Data: até domingo (12)

Horário: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h; Sábado e domingo, das 12h às 18h

Ingresso: gratuito

Telefone: (41) 3321-3260