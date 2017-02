Após X-Factor, Jenni Mosello lança projeto “Ao Vivo na Casa”

A cantora curitibana Jenni Mosello, vice-campeã da primeira temporada do X-Factor Brasil, acaba de lançar seu primeiro projeto após o programa: “Jenni Mosello Ao Vivo na Casa”. A novidade foi produzida em parceria com o Nicos Stúdio, gravada ao vivo no último mês de janeiro.

O projeto está disponível nas plataformas YouTube e Spotify, com um repertório que conta com músicas próprias e alguns covers que foram sucesso durante o reality, entre eles o hit “Deu Onda – MC G15”, “Valerie – Amy Winehouse” e diversas canções de sua autoria, como “I’m Not The One Who’s Gonna Cry”.

O amor da cantora pela música começou na infância e de lá para cá muita coisa aconteceu. Em 2012, Jenni começou a se apresentar profissionalmente com a banda Open, ganhando espaço no cenário musical curitibano. Já em 2015, Jenni lançou seu primeiro EP autoral. Para 2017, a cantora promete grandes novidades. “Estamos trabalhando muito, vem muita coisa boa ainda esse ano”, comenta.

O projeto “Jeni Mosello Ao Vivo na Casa” está disponível no YouTube https://goo.gl/9Chq6v e no Spotify https://goo.gl/gHtauo . Para conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Jenni Mosello, acesse o site www.jennimosello.com.