Neymar comemora aniversário com Bruna Marquezine e família

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar comemorou no domingo (5) seu aniversário de 25 anos. Em Barcelona, na Espanha, o atleta aproveitou o dia na companhia da namorada, Bruna Marquezine, e da família. A atriz usou seu perfil no Instagram para homenagear o amado. "feliz dia pra minha pessoa preferida, pro meu maior parceiro, pro meu melhor amigo, pro meu amor mais lindo", escreveu ela. Na rede social, Neymar publicou fotos com o filho, Davi Lucca, de 5 anos, e com o pai, Neymar da Silva Santos, que faz aniversário na terça (7). ​