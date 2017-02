Pão de Açúcar realiza evento de gastronomia gratuito em Curitiba

(foto: Divulgação)

A unidade do bairro Champagnat (Rua Martin Afonso, 216) do supermercado Pão de Açúcar receberá o chef Danielo Garramone, no dia 11 de fevereiro (sábado), a partir das 11h30, para ensinar o preparo de uma receita de salmão com chutney de manga. O chef falará, ainda, sobre a harmonização do prato, apresentando o vinho branco nacional Selection Club Des Sommeliers.

A ação acontece mensalmente nas lojas da rede e leva aos consumidores o conteúdo da revista semanal da rede ("Pitadas"), preparadas por renomados chefs locais. Em um carrinho desenvolvido para a ação, equipado com cooktop, frigobar e espaço para a exposição dos itens utilizados, os chefs ensinam uma receita para ser degustada na hora.

Para esta ação, o público poderá escolher entre cinco sessões de aulas abertas —11h30, 13h30, 15h30, 17h30 e 19h30. Ao término das receitas, os clientes vão poder degustar os pratos harmonizados com vinhos selecionados. Em 2017, o projeto “Pitadas ao vivo” completa um ano e tem contribuído para aproximar os clientes Pão de Açúcar ao universo gastronômico.

Receita:

SALMÃO COM CHUTNEY DE MANGA

Ingredientes

4 postas de salmão (cerca de 180 gramas, cada)

2 mangas grandes, maduras e firmes

1 pimenta malagueta seca

1 colher (sopa) de óleo de girassol ou canola

1 colher (sopa) de vinagre de arroz

½ colher (sopa) de açúcar mascavo (opcional, se fruta não estiver doce)

1 colher (chá) de curry

1 colher (chá) de canela em pó

½ colher (chá) de gengibre picado bem fino

½ colher (chá) de cravo em pó

1 pitada de açafrão da terra

Sal e suco de limão para temperar

Modo de preparo

Descasque as mangas, corte uma delas em cubos pequenos e bata a outra no liquidificador. 2. Coloque as mangas em uma panela, junte os outros ingredientes e mexa com uma colher de pau. 3. Leve ao fogo baixo por cerca de 10 minutos, sem tampar. Retire do fogo e deixe esfriar. 4. Tempere as postas de salmão com sal e suco de limão. 5. Aqueça o óleo em uma frigideira e quando estiver bem quente junte as postas. Sele rapidamente por cerca de 2 minutos de cada lado até que o salmão fique com uma consistência mais firme. 5. Retire do fogo, distribua as postas em uma travessa e coloque uma colher de sopa do chutney (em temperatura ambiente) sobre cada posta. Sirva o restante do chutney em uma molheira à parte.

Serviço:

Pitadas ao Vivo

Data: Sábado -11 de fevereiro

Local: Pão de Açúcar Champagnat - Rua Martin Afonso, 2162

Horários: 11h30; 13h30; 15h30; 17h30 e 19h30