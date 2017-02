DJ lança videoclipe com imagens feitas no espaço

(foto: Reprodução: Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de Jack White tocar a primeira música em vinil no espaço, foi a vez do músico e produtor Yuksek, nome artístico de Pierre-Alexandre Busson, e o astronauta Thomas Pesquet produzirem um videoclipe nas estrelas. Dirigido por Jérôme de Gerlache, o clipe intitulado "Live Alone" mostra o DJ Yuksek trabalhando no estúdio e compondo suas músicas enquanto o astronauta aparece no espaço e dentro da nave da ISS (sigla em inglês para Estação Interna Espacial).

Em sua rede social, o DJ escreveu que tem sorte em trabalhar com o astronauta em seu novo álbum. Segundo o músico, Pesquet "partiu para sua missão com minhas novas canções e me enviou imagens do espaço". Outro astronauta que ficou conhecido por cantar no espaço foi o canadense Chris Hadfield que gravou em 2013 a música de David Bowie "Space Oddity" -seu vídeo foi editado pelo seu próprio filho e logo se tornou viral.

Confira o videoclipe: