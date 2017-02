Curitiba cria centro de referência do futebol americano

(foto: Guilherme Dalla Barba/SMELJ)

A Prefeitura de Curitiba promove algumas medidas para tornar o Centro de Esporte e Lazer (CEL) Avelino, no Bacacheri, uma referência para a iniciação em futebol americano. O campo nos fundos da unidade já está com as medidas marcadas, trave em Y e contará com profissionais da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude para desenvolver as atividades.

Neste fim de semana, o CEL Avelino Vieira abrigou o primeiro campeonato Sub-20 de Futebol Americano de Curitiba. No dia 20 de janeiro foi feita na unidade uma clínica de Futebol Americano, com presença de dois técnicos e dois jogadores profissionais de futebol americano para capacitação profissional. As inscrições para participar das atividades, que começam em 13 de fevereiro, já estão abertas e podem ser feitas no CEL Avelino Vieira (Rua Guilherme Ihlenfeldt, 245, Bacacheri).

As turmas de futebol americano fazem parte do programa Esporte+Escola=10, que promove atividade continuadas de iniciação esportiva no período de contraturno escolar em unidades municipais e entidades conveniadas.

Campeonato

Realizado pela Federação Paranaense de Futebol Americano em parceria com a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, o campeonato Sub-20 de Futebol Americano de Curitiba teve a participação de três tradicionais equipes da capital: o Brown Spiders FA, Coritiba Crocodiles e Paraná HP.

“Foi uma satisfação apoiar a realização deste evento, que ajuda na formação e revelação de novos atletas e divulga o esporte em uma unidade que abriremos atividades de futebol americano a partir de 13 de fevereiro”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa, que também ressaltou que a Prefeitura está aberta a novas parcerias com entidades, federações e clubes que busquem estimular o esporte no município.

O torneio foi disputado no formato de liga, em que todas as equipes se enfrentam e contou com arbitragem oficial. O Paraná HP mostrou força ao vencer o Brown Spiders por 13x0 e o Coritiba Crocodiles por 9x0. Na outra partida, os Crocodiles derrotaram os Spiders por 28x7.

“O principal objetivo do torneio é incentivar a criação e manutenção de equipes de base nos clubes, revelando novos jogadores e apresentando o esporte para mais pessoas”, disse o diretor jurídico da Federação Paranaense de Futebol Americano, Jackson Bartnik. “Agradecemos muito o apoio da Prefeitura e tenho certeza que essa é a primeira de muitas ações que realizaremos em conjunto para fortalecer o Futebol Americano em Curitiba.”a