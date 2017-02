Equipes do BPMA apreendem materiais contrabandeados e palmito extraído sem licença

Os policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) apreenderam 15 peças de palmito extraídas sem licença e também materiais contrabandeados. As ações aconteceram no sábado (04/02) na região Noroeste do estado e resultaram em duas pessoas encaminhadas.

Em uma das ações, por volta da 1 hora, a equipe do BPMA, com o apoio de policiais do destacamento de Icaraíma, abordaram um ônibus que seguia de Dourados (MS) para Londrina (PR). Após uma vistoria foram encontradas 76 garrafas de bebidas, 12 aparelhos de tocar CD, perfumes e narguiles.

