Coritiba leva todos os titulares para estreia na Copa do Brasil

Rildo: ele está na lista dos 19 convocados (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba decidiu levar todos os 11 titulares do clássico contra o Paraná Clube para a partida desta quarta-feira (dia 8) às 19h15, em Vitória da Conquista (BA), pela primeira fase da Copa do Brasil. As principais ausências na lista de 19 convocados são o volante João Paulo e Edinho, por opção técnica/tática do técnico Carpegiani. Os desfalques são o atacante Iago, o lateral-esquerdo William Matheus e o volante Jonas, todos em recuperação no departamento médico.

Pela lista de 19 convocados, a tendência é que Carpegiani repita o time do clássico. Na partida contra o Paraná, ele formou a equipe no esquema tático 4-3-3, com apenas um volante: Alan Santos. Matheus Galdezani (esquerda) e Tiago Real (direita) atuaram como meio-campistas bem ofensivos, próximos aos pontas.

No ataque, Carpegiani utilizou Kleber como centroavante e dois pontas — Henrique Almeida na direita e Rildo na esquerda.



Contra o Paraná, o técnico improvisou o zagueiro Werley na lateral-direita. Nos dois primeiros jogos do ano, ele utilizou o meia Thiago Lopes nessa função. O único jogador especialista nessa posição disponível no atual elenco é Rodrigo Ramos, que ficou fora da lista de 19 convocados para enfrentar o Vitória da Conquista. O lateral-direito Dodô está com a seleção brasileira sub-20.

OS 19 CONVOCADOS

Para o jogo do Coritiba na Copa do Brasil

Goleiros: Bruno e Wilson

Laterais: Carlinhos e Henrique

Zagueiros: Geovane, Juninho, Walisson Maia e Werley

Volante: Alan Santos

Meio-campistas: Ruy, Matheus Galdezani, Thiago Lopes e Tiago Real

Atacantes: Filigrana, Henrique Almeida, Kleber, Léo Santos, Neto Berola e Rildo

Em 2017, a Copa do Brasil terá novidades no regulamento. A primeira fase é disputada em jogo único. O visitante – no caso, o Coritiba – só precisa de um empate para se classificar. A renda da partida é dividida, com 60% para o vencedor e 40% para o perdedor.

Apesar da vantagem do empate, o técnico Carpegiani afirmou que não é favorável a esse regulamento. “Queria ter a vantagem que o time da casa vai ter. É uma vantagem você jogar em casa. É diferente jogar fora e dentro de casa, ainda mais no momento que estamos, com alguns jogadores se recuperando”, afirmou.