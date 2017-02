Prefeitura reforça manutenção das ruas com mais 46 equipes

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

A Prefeitura de Curitiba reforçou o trabalho de manutenção das ruas da cidade com a volta às atividades de mais 46 equipes de serviços de tapa-buracos, limpeza de caixas de captação da água da chuva e roçada.

Cumprindo determinação expressa do prefeito Rafael Greca, de retomar o mais rapidamente possível o nível adequado de manutenção, a Prefeitura passa a contar com 142 equipes, divididas entre o pessoal das secretarias de Governo e de Meio Ambiente. No início do ano, o time de manutenção das vias estava zerado.

“A demanda reprimida é muito grande”, diz o secretário de Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur.

Segundo ele, serão precisos pelo menos seis meses para diminuir as pendências acumuladas e passar a realizar a manutenção periódica de forma a atender adequadamente o volume da demanda que surge naturalmente.

Neste início de fevereiro, por exemplo, o Sistema Integrado de Gestão da Manutenção Urbana (Sigmu) registra 2.965 solicitações de tapa-buracos em aberto na cidade.

Queda

A gestão passada começou a diminuir o número de equipes de manutenção das ruas em outubro do ano passado, chegando ao fim do ano sem nenhuma em operação.

Com isso, a qualidade das vias se deteriorou, e agora a demanda represada exige mais trabalho de recuperação.

A rede de galerias de águas pluviais, por exemplo, se não forem limpas, prejudicam o fluxo e contribuem para alagamentos. O mato alto atrapalha a utilização de praças, que ficam com aspecto de abandono. Buracos não tapados aumentam rapidamente de tamanho, principalmente nos pavimentos mais antigos.

Divisão do trabalho

O trabalho é dividido de forma integrada entre duas secretarias da prefeitura. Agora são 88 equipes da Secretaria de Governo, dedicadas às vias públicas, e 54 da Secretaria de Meio Ambiente, voltadas aos parques, praças e vias com canteiros. O pessoal do meio ambiente também realiza limpeza de rios e recolhimento de entulhos.

Jamur lembra que o número atual de equipes nas ruas (88) ainda não é o ideal. “Precisamos entre 140 e 160 equipes de manutenção para atender a demanda que uma cidade como Curitiba gera permanentemente”, diz ele.

Em virtude das dificuldades financeiras do município, o secretário explica que vai buscar a ampliação na medida em que a administração for equalizando a dívida bilionária deixada pela gestão anterior – R$ 1,2 bilhão.

“De qualquer forma, com organização e empenho estamos dando eficiência ao trabalho e recuperando os pontos deteriorados”, disse o secretário. “A melhoria já é visível em vários locais da cidade.”

Capacidade

De acordo com o engenheiro Luciano Canto, superintendente de Manutenção da Secretaria de Governo, as 88 equipes nas ruas conseguem produzir em média, durante um mês, 252 quilômetros de tapa-buracos, 77 quilômetros de manutenção de saibro, 2,8 quilômetros de desobstrução de galerias de águas pluviais e 2,5 mil quilômetros quadrados de roçada.

Ele reforça que esses são números médios e o desempenho final das equipes depende, por exemplo, do nível de degradação dos trechos trabalhados e também dos dias de chuva (que impedem a operação das equipes).