Renan Zonta estreia nova banda no Crossroads

(foto: Divulgação)

Um dos destaques da quinta temporada do programa The Voice Brasil, edição 2016, o cascavelense Renan Zonta chega com novidades no início deste ano. No próximo dia 16 de fevereiro, ele faz a estreia de sua nova banda, intitulada RZ, no palco do Crossroads (Av. Iguaçu,2310), a partir das 22h30. Com pegada rock, o show de lançamento contará com participações especiais de Rodrigo Castellani, da Radiophonics, e também do trio da Milk´n Blues, Aline Motta, Anne Glober e Indiara Sfair.

Além de Zonta, nos vocais, o grupo conta ainda com o guitarrista Jeff Dom, o baixista Leo Beltrão e o baterista Ximbal. Graduados e experientes, os músicos trazem não somente a paixão de quem é fã, mas também a experiência de quem já conhece o público e a noite, atuando profissionalmente nos mais diversos estilos, mas sem perder a identidade do gênero mais democrático do planeta: o rock.

No repertório, clássicos de três eras envoltos em um show especial e bem produzido. É neste show que o Van Halen tromba o Megadeth, que o Scorpions tempera o Metallica, que o Skid Row destila o AC/DC e que o Led Zeppelin choca o Deep Purple.



Seja para o fã mais saudosista ou para o ouvinte mais casual, a RZ sobe ao palco para tornar cada show imperdível, e cada ocasião inesquecível para quem os assiste.

As entradas custam R$20,00 (feminino) e R$25,00 (masculino). Bônus de R$5,00 no site www.crossroads.com.br. Das 21h às 23h, o valor da entrada é revertido em consumação.

SERVIÇO:

BANDA RZ

Local: Crossroads (Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde)

Quando: 16 de fevereiro de 2017 (Quinta)

Horário: Abertura da casa: 21hs / Início das apresentações:22h30

Entrada: R$20,00 (feminino) e R$25,00 (masculino). Bônus de R$5,00 no site www.crossroads.com.br. Das 21h às 23h, o valor da entrada é revertido em consumação.