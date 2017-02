Suspeitos de receptação e adulteração de veículo são presos em Curitiba

Dois homens de idades entre 20 e 25 anos foram presos em flagrante, na sexta-feira (3), no bairro Boqueirão, por investigadores da Delegacia de Furtos e Roubo (DFR). No momento da prisão a dupla estava trocando as placas de um veículo Sandero.

De acordo com a Polícia, uma equipe da delegacia estava em diligências de rotina no bairro, quando passaram em frente a uma residência e observaram um movimento suspeito. Quando os policiais abordaram os dois homens eles tentaram empreender fuga, mas não obtiveram sucesso. O veículo havia sido roubado no dia 28 de janeiro, no bairro Xaxim.

