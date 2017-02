'BBB17' vira palco de protesto contra Michel Temer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de todo o esforço da Globo para evitar manifestações políticas inesperadas, o "Big Brother Brasil 17" acabou sendo palco de um protesto contra o governo do presidente Michel Temer. Escolhidos pelo anjo Daniel, Marcos e Ilmar representariam o lado mau e o lado bom de um cérebro, e ao toque de um sinal, deveriam "manifestar seus instintos mais profundos", como dizia a descrição da brincadeira, lida pelo anjo. Em uma das primeiras manifestações da dupla, no sábado (4), no jardim da casa, enquanto Ilmar gritava "Fora Temer", Marcos respondia "Volta Dilma". Desconsiderando o fato de que a brincadeira pedia que os dois fossem antagonista —eles acabaram exibindo um mesmo posicionamento político—, segundo o colunista Maurício Stycer, a dupla recebeu orientação da direção do programa e pararam com o protesto. O momento não foi exibido na Globo. Visto apenas no pay per view, logo viralizou nas redes sociais.