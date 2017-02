Universidades estaduais abrem período de matrículas para aprovados pelo SiSU

(foto: AEN)

As cinco universidades estaduais que ofertam vagas pelo Sistema de Seleção Unificado (SiSU), do Ministério da Educação (MEC), fazem nos próximos dias as matrículas dos aprovados pelo programa. Ao total, foram 96.887 inscrições para concorrerem às 4.723 vagas ofertadas.

Na Unicentro as matrículas devem ser feitas nos dias 6 e 7 de fevereiro. O candidato deve comparecer no câmpus de funcionamento do curso para o qual foi selecionado, nos horários e locais estabelecidos conforme o edital disponível no site da universidade http://www2.unicentro.br/, para efetivação de sua matrícula.

Na UEL, os candidatos devem se matricular no site do Portal do Estudante da UEL, endereço www.uel.br/portaldoestudante, até o dia 7 de fevereiro. A postagem da documentação exigida deve ser realizada até o dia 8 deste mês para a Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) no seguinte endereço: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Campus Universitário, km 380, CEP 86057-970.

A UENP recebe as matrículas também até o dia 7 de fevereiro. O aluno deve comparecer ao campus correspondente ao curso pretendido das 13h30 às 17 horas. A documentação exigida está disponível no edital no site da universidade http://www.uenp.edu.br/.

A Unioeste também realiza as matrículas até o dia 7 deste mês, na Secretaria Acadêmica do campus onde o aluno escolheu o curso. A documentação necessária e o horário de atendimento podem ser conferidos no edital disponível no site da universidade http://www5.unioeste.br/portalunioeste/.

Com um diferencial para candidatos que não são de cidades paranaenses, a Unespar fará as matrículas dos 1.400 aprovados pelo SiSU até o dia 7. Os selecionados que residem em outros estados podem enviar os documentos pelos Correios (via AR ou SEDEX), no endereço do câmpus para o qual foi aprovado e aos cuidados da Secretaria Acadêmica. Mais informações no site da instituição http://www.unespar.edu.br/.

LISTA DE ESPERA - Os estudantes que não foram selecionados na chamada regular do SiSU ou que foram aprovados para a segunda opção de curso podem integrar a lista de espera do programa.

O período para manifestar o interesse em participar da lista vai até as 23h59 (horário de Brasília), do dia 10 de fevereiro, no site do SiSU. Esses candidatos serão convocados a partir do dia 16 de fevereiro, caso haja vagas remanescentes.

O resultado do SiSU foi divulgado na última segunda-feira (30) no site do MEC, endereço www.sisu.mec.gov.br. Ao todo, são ofertadas 238.397 vagas em 131 instituições públicas, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais. No total, o Sisu registrou mais de 4,8 milhões de inscrições, uma vez que os candidatos podiam escolher até duas opções de cursos.

O SiSU é o sistema informatizado do MEC em que instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem.