Colombianos listam 5 motivos para eliminação do Atlético

(foto: Reprodução/Futbolred.com)

O site Futbolred.com, da Colômbia, publicou matéria apostando na classificação do Millonarios, de Bogotá, no duelo desta quarta-feira (dia 8), contra o Atlético Paranaense, pela segunda fase da Copa Libertadores. No jogo de ida, na Arena da Baixada, a equipe brasileira venceu por 1 a 0. O time colombiano precisa vencer por dois gols de diferença a partida de volta, em Bogotá, para avançar. O gol como visitante é critério de desempate.

Na matéria, o Futbolred.com faz críticas pesadas contra o Atlético e elogios exagerados ao Millonarios.

O primeiro ponto favorável aos colombianos, segundo o site, é a personalidade dos jogadores do Millonarios. “O fato é que Millonarios não encolheu uma vez em 90 minutos. Ele enfrentou o jogo com firmeza e um bom exemplo é Duke, um menino que estava jogando seu primeiro torneio internacional e que não sentiu a pressão”, afirma a matéria. “A atitude foi repetida em seus pares que mostraram comprometimento e sacrifício”, diz o texto.

O segundo ponto traz críticas ao desempenho ofensivo do Atlético e elogios à facilidade de criação de jogads do Millonarios com Dominguez, Silva, Nunez, Del Valle e Arango.

O terceiro aspecto citado pelo Futbolred.com é o equilíbrio tático e defensivo alcançado pelo técnico argentino Miguel Angel Russo. Segundo a matéria, o time evoluiu muito nesse aspecto desde a Florida Cup – torneio de pré-temporada nos Estados Unidos.

O quarto ponto é a variedade de opções para o treinador do Millonarios. Segundo o texto, David Silva e Arango são boas alternativas para melhorar o desempenho ofensivo da equipe colombiana.

O quinto motivo descrito na matéria é a altitude de Bogotá, com 2.600 metros. “É tradição os brasileiros sofrerem como condenados e que, com pressão suficiente no primeiro tempo, tenham sérios problemas para pensar as ideiais e o movimento das pernas no segundo tempo”, diz a matéria. “Afogá-los sem piedade. Essa é a fórmula”, completa o texto.

Clique aqui para ler a matéria na íntegra, em espanhol.