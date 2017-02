SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual campeã da Copa Davis, a Argentina terá de lutar agora contra o rebaixamento para o Zonal Americano em 2018. Na primeira rodada da edição deste ano, os argentinos foram derrotados por 3 a 2 pela Itália em duelo só encerrado nesta segunda-feira (6) em Buenos Aires.

No quinto e decisivo jogo da série, Guido Pella (80º do mundo) chegou a abrir 2 a 0 sobre Fabio Fognini (45º), mas levou a virada por 3 sets a 2, com parciais de 2/6, 4/6, 6/3, 6/4 e 6/2 em partida que teve 4h15min de duração.

A equipe argentina não contou para este confronto disputado em uma quadra de saibro no Parque Sarmiento com Juan Martín del Potro e Federico Delbonis, que fizeram parte do time na final do ano passado, contra a Croácia.

Com esta derrota, a Argentina agora só voltará a entrar em quadra entre os dias 15 e 17 de setembro pela repescagem do Grupo Mundial e precisará de uma vitória contra rival ainda não definido para evitar sair da elite pela primeira vez desde 2001.

A última vez que a Argentina fora derrotada na primeira rodada havia sido em 2014, também pela Itália, e também em casa. Caso Pella tivesse vencido Fognini, os argentinos concretizariam uma virada improvável.

A Itália abriu 2 a 0 na sexta-feira e chegou a ter match point no jogo de dupla no sábado para fazer 3 a 0 e liquidar a fatura. Entretanto, Leonardo Mayer/Carlos Berlocq conseguiram bater Fognini e Simone Bolleli por 3 a 2.

No domingo, em jogo com interrupções por causa da chuva, Berloc superou Paolo Lorenzi por 3 a 2 e deixou a série empatada em 2 a 2.

Com o triunfo, a Itália enfrentará a Bélgica nas quartas de final, em abril.

Os outros duelos serão: Austrália x Estados Unidos; França x Reino Unido; Sérvia x Espanha.

Durante o jogo contra Pella, Fognini foi protagonista de uma cena inusitada. Ele aproveitou o intervalo do quarto para o quinto set para ir ao banheiro. Porém, como a estrutura da quadra não é fixa, teve de usar uma cabine química.