Redação Bem Paraná com agências

06/02/17 às 17:12 - Atualizado às 17:12 Redação Bem Paraná com agências

(foto: Reprodução Caixa)

O governo federal anunciou nesta segunda-feira (6) que famílias com renda de até R$ 9.000 poderão aderir ao programa Minha Casa, Minha Vida e comprar a casa própria com juros mais baixos que os de mercado. Atualmente, o limite máximo de renda para participar do programa é de R$ 6.500.

O programa oferece condições diferentes de acordo com a renda familiar --são consideradas quatro faixas de renda. Para as famílias mais pobres, por exemplo, há um subsídio maior do governo e juros menores.

Preço máximo de imóvel também sobe

Também aumentará o preço máximo de imóveis que podem ser comprados no programa: O valor passa de R$ 90 mil para R$ 95 mil em cidades com menos de 20 mil habitantes. No caso de cidades maiores, esse valor muda de R$ 225 mil para R$ 240 mil.

O anúncio foi feito em evento no Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira (6). O objetivo, segundo o governo, é estimular a economia do país e o setor de construção civil.

"Construção civil é o setor que temos prestigiado no governo porque é peça-chave para a economia brasileira", disse o presidente Michel Temer. "Tenho certeza que em 2017 o país vai derrotar a recessão, retomar o crescimento e recuperar o emprego."

A meta do programa é contratar 610 mil unidades em 2017, em todas as faixas.

Os limites de renda para cada faixa do Minha Casa também será alterado:

Faixa: renda familiar máxima continua em R$ 1.800;

Faixa 1,5: renda familiar máxima passa de R$ 2.350 para R$ 2.600;

Faixa 2: renda familiar máxima passa de R$ 3.600 para R$ 4.000;

Faixa 3: renda familiar máxima passa de R$ 6.500 para R$ 9.000.

Sobre o 'Minha Casa'

O "Minha Casa, Minha Vida" é o programa habitacional do governo federal que oferece financiamento da casa própria com juros menores que os de mercado e com subsídios para as famílias de baixa renda. O programa foi criado na gestão Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2009.

O valor máximo do imóvel, a taxa de juros e a possibilidade de receber subsídio dependem da renda da família e da localização do imóvel.