Detran e Prefeitura de Curitiba se unem em atividades educativas

(foto: AEN)

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) se uniu à Prefeitura de Curitiba e à Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito para as atividades educativas do programa Balada Protegida – que fala sobre os perigos de beber e dirigir em bares e restaurantes da Capital.



“O número de acidentes causados por motoristas embriagados é assustador e uma das principais causas de morte de jovens em todo o país. O problema é grave e depende de ações conjuntas, que envolvam os governos federal, estadual e municipais, além de toda a sociedade”, destacou o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.



“Esta parceria com a prefeitura de Curitiba deve se ampliar, uma vez que ela permite que as ações educativas tenham maior frequência e impacto, atingindo um maior número de pessoas”, afirmou.



Na noite da última sexta-feira (3), a ação dos testes de alcoolemia no sangue, com distribuição de bafômetros descartáveis, atingiu cerca de 2 mil pessoas nos estabelecimentos da avenida Vicente Machado e rua Coronel Dulcídio, no Batel.



“A ideia é realizar uma conversa descontraída sobre bebida e direção, com entrega de material gráfico sobre prevenção de acidentes, além de teste de alcoolemia no sangue, com distribuição de bafômetros descartáveis. É uma blitz educativa, sem caráter punitivo, em que só participa quem quer”, explica a coordenadora de Programas Educativos do Detran, Juçara Ribeiro. A jornalista Camila Galvão, que aceitou fazer o teste do bafômetro e conversar com a equipe da ação, concorda que a abordagem é necessária. “A gente sempre acha que uma cerveja não faz diferença. Hoje, por exemplo, eu seria presa se voltasse para casa dirigindo. É importante este tipo de conversa, faz a gente parar para refletir”, conta.



LEI SECA - O condutor que for flagrado dirigindo sob qualquer quantidade de álcool no sangue é punido com 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, multa de R$ 293,47 multiplicada por 10 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O veículo do infrator ainda é apreendido e o documento de habilitação recolhido. Além disso, aquele que for identificado com 0,34 ml/L ou mais de álcool no sangue responde por crime de trânsito.