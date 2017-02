Novatos do Paraná Clube vão enfrentar time de veteranos

João Paulo e Pitty: a dupla de zaga do São Bento (foto: Reprodução/Ecsaobento.com.br)

O jogo Paraná Clube contra São Bento-SP pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (dia 8), em Sorocaba-SP, será um duelo de opostos. De um lado, um time repleto de novatos e com média de idade de 23,3 anos. Do outro, uma equipe formada por veteranos, com média de 29,1 anos.

Se o São Bento repetir a escalação que usou contra o Corinthians, no último sábado (dia 4), terá em campo dez atletas com 27 ou mais anos de idade. O único titular novato é o meia-atacante Giovanni, 22 anos, revelado na base do Corinthians e que teve passagem rápida pelo Atlético-PR em 2015 (disputou oito jogos).

Os demais titulares do São Bento têm currículo extenso no futebol brasileiro. O mais velho é o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro, 35 anos, ex-Internacional e Sport. A zaga é formada por João Paulo (32 anos) e Pitty (29), que estiveram no Paraná Clube em 2016. Um dos volantes é Fábio Bahia, 33 anos, ex-Goiás. O outro é Itaqui, 28 anos, que jogou no Paraná Clube em 2011 (13 jogos e dois gols).

O jogador mais conhecido do elenco é o meia Morais, 32 anos, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira em 2003, quando defendia o Vasco. Em 2004, veio para o Atlético-PR e acabou na reserva de Jadson. O centroavante do time paulista é Ricardo Bueno, 29 anos, que já rodou por Londrina, Grêmio, Palmeiras e Atlético-MG.

Já o Paraná pode levar a campo um time com média de 23,3 anos. Essa escalação seria a seguinte: Léo (26 anos); Diego Tavares (25), Brock (25), Airton (26) e Igor (23); Leandro Vilela (21), Alex Santana (21), Vitor Feijão (20), Renatinho (25) e Pessalli (26); Italo (19).

Mesmo que o técnico Wagner Lopes muda a escalação, a média de idade pouco mudará. Dos atletas do elencos, só um tem mais de 27 anos: o goleiro Marcos, 40 anos, que está lesionado e sem previsão de volta aos treinos.

Para se ter uma ideia de como o time do Paraná é jovem, a média de idade de todos os atletas do Brasileirão 2016 foi de 25,9 anos. A equipe com menor média na primeira divisão de 2016 foi o Atlético-PR, com 24,9 anos. As maiores foram o Santa Cruz, com 28,2, e o Atlético-MG, com 27,9. Não há dados de média de idade da Série B 2016.