Escolas começam ano letivo com dinheiro em caixa para serviços

Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) vão começar o ano letivo, em 13 de fevereiro, com dinheiro em caixa. Desde o fim de 2016 até agora, o governo federal repassou R$ 4 milhões às unidades de Curitiba. O dinheiro será aplicado em materiais e serviços.

Os recursos são de dois programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE Básico) e o PDDE Novo Mais Educação, para escolas de ensino integral.

As 362 unidades que têm Associações de Pais, Professores e Funcionários (APPFs) regularizadas receberão R$ 1,33 milhão, que podem ser aplicados em despesas de custeio, como aquisição de materiais e pagamento de serviços, ou ainda despesas de capital, como a compra de materiais permanentes – lousa eletrônica, computador, televisão. A destinação do recurso deve estar de acordo com o percentual indicado pela escola no cadastramento junto ao programa. Este repasse corresponde à segunda parcela de 2016.

A verba do PDDE Básico permite que a escola complemente as atividades pagando ou adquirindo os meios necessários para desenvolver os projetos da unidade, sempre com o acompanhamento da APPF, que recebe o dinheiro e é responsável pela movimentação. O cálculo de cada unidade varia conforme o número de alunos.

Para consultar o valor que cada escola ou CMEI recebeu, basta acessar o portal Cidade do Conhecimento (cidadedoconhecimento.org.br), escolher entre os serviços (coluna à esquerda) a opção Descentralização e depois em Recursos Descentralizados. No ícone Programas do Governo Federal está a relação de unidades executoras atendidas pelo PDDE.

Também foram encaminhados às contas das APPFs os recursos do PDDE Novo Mais Educação. Ele substitui o antigo programa Mais Educação e é destinado a 103 escolas que oferecem atividades complementares no contraturno. Neste caso, os recursos somam R$ 2,74 milhões e devem ser aplicados na manutenção das atividades do contraturno.

O objetivo do programa de educação em tempo integral é melhorar aprendizagem em língua portuguesa e em matemática no ensino fundamental, com atividades complementares de artes, cultura, esporte e lazer. Com a ampliação do período de permanência dos estudantes na escola, o programa também contribui para a alfabetização, a redução da reprovação e da evasão escolar.

A partir de março, os gestores responsáveis pelos recursos receberão orientação sobre a forma correta de utilização e a prestação de contas, etapa indispensável para que a escola continue recebendo os recursos do FNDE.

Fundo Rotativo

Além das verbas do governo federal, as escolas e CMEIs recebem também recursos do programa Fundo Rotativo, garantido integralmente pela Prefeitura de Curitiba para a aquisição de itens de consumo e o pagamento de serviços de manutenção para pequenos reparos.

Os pagamentos serão bimestrais, a partir de março. Com o Fundo Rotativo, as unidades podem aplicar os recursos conforme as necessidades e com a decisão de utilização feita em conjunto com as associações de pais e Conselhos Escolares.