Caixa Econômica Federal lança PDV para até 10 mil funcionários

LAÍS ALEGRETTI E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal iniciou um programa de demissão voluntária para até 10 mil funcionários, de acordo com o presidente do banco, Gilberto Occhi. Se houver adesão completa, de acordo com ele, a economia da instituição pode chegar a R$ 1,8 bilhão em 2018. O público elegível, segundo ele, é de cerca de 30 mil funcionários. De acordo com ele, os funcionários que se enquadrarem nos requisitos poderão fazer a inscrição a partir desta terça-feira (7). "O PDV terá boa atratividade e a partir de amanhã [terça] os empregados da Caixa que estão entre os elegíveis, com mínimo de 15 anos na Caixa, terão opção de aderir", afirmou após evento no Palácio do Planalto.