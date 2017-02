Ator Andrew Garfield explica beijo com Ryan Reynolds no Globo de Ouro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores Andrew Garfield e Ryan Reynolds chocaram a internet na noite do dia 8 de janeiro, durante a cerimônia do Globo de Ouro, em Los Angeles. Eles trocaram um beijo no meio do evento, para a surpresa de todos. Protagonista de "Até o Último Homem", Andrew deu o beijo no colega após Ryan perder a estatueta de melhor ator em filme de comédia ou musical para o xará Ryan Gosling, de "La La Land". "Eu disse a Ryan Reynolds, 'se você vencer, me beije ao invés de beijar sua esposa', e ele disse sim", explicou Andrew no programa britânico "The Graham Norton Show". De acordo com o ator, o plano era Ryan se aproximar de sua esposa, a atriz Blake Lively, e, no último segundo, virar na direção de Andrew. Após a derrota do protagonista de "Deadpool", Andrew disse ao colega que eles ainda poderiam se beijar e foi aí que tudo aconteceu. Ao ser questionado se repetiria o beijo na cerimônia do Oscar, o ator riu. "Não, foi uma coisa ridícula".