06/02/17 às 19:01 - Atualizado às 20:05

(foto: Geraldo Bubniak)

Centenas de usuários do sistema de transporte urbano se concentram na Praça 19 de Dezembro, a Praça do Homem Nu, para participarem do protesto contra o aumento da passagem de ônibus, que passou de R$ 3,70 para R$ 4,25 anunciado na sexta-feira, 3, pela Prefeitura de Curitiba. Essa é a primeira manifestação contra o aumento da passagem de ônibus em Curitiba.

A Polícia Militar (PM), que faz o monitoramento e longe do protesto, informou que não irá divulgar nenhuma estimativa de público. Já os organizadores falam em 700 pessoas.

A ideia é pressionar o prefeito Rafael Greca a reduzir o preço da tarifa. A marcha que antes seria até a sede da Prefeitura teve o trajeto alterado para a sede da na rodoferroviaria de Curitiba. A escolha foi feita pelos manifestantes em uma rápida assembleia, realizada na Praça. Por volta das 19h45 eles iniciaram a passeata em direção à Urbs.

Marcado pelas redes sociais, as páginas 'CWB Resiste' e 'Frente de Luta pelo Transporte - Curitiba', o evento contava com a confirmação e mais de 5 mil pessoas.