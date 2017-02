(foto: Geraldo Bubniak)

Centenas de usuários do sistema de transporte urbano fazem uma manifestação contra o aumento da passagem, nesta segunda-feira (6). O ato começou pela Praça 19 de Dezembro, a Praça do Homem Nu, de onde o grupo partiu para a Urbs, na rodoferroviária. O ato seguia aparentemente pacífico, mas entre as avenidas Avenida Silva Jardim e Sete de Setembro, os manifestantes entraram em confronto com a polícia. O confronto seguiu pelas proximidades do Terminal Guadalupe.

Durante o trajeto pelas ruas de Curitiba, parte dos manifestantes — alguns mascarados — faziam pichações por onde a caminhada passava e até depredação de portas do comérico. Para conter o vandalismo, a Polícia Militar tentou dispersar o grupo mais violento, e chegou a disparar balas de borracha e bombas de efeito moral. A maior parte dos manifestantes então se dispesou.

Essa é a primeira manifestação contra o aumento da passagem de ônibus em Curitiba.

Marcado pelas redes sociais, as páginas 'CWB Resiste' e 'Frente de Luta pelo Transporte - Curitiba', o evento contava com a confirmação e mais de 5 mil pessoas.

Atualizada às 21h08