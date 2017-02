Chuva volta a provocar alagamentos e quedas de árvores em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pancadas fortes de chuva voltaram a deixar a capital paulista em estado de atenção nesta segunda-feira (6). No início da noite, havia registro de ao menos cinco pontos de alagamento intransitáveis e sete árvores caídas na cidade. As áreas de instabilidade registradas nesta noite são resultado da alta umidade e forte calor, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura. A temperatura média de São Paulo chegou a 31,3°C durante a tarde. Por volta das 18h40, a zona norte concentrava o maior número de alagamentos da cidade, sendo três na Casa Verde e um em Santana. Havia um outro ainda na região da Lapa (zona oeste). As quedas de árvores também estava nas mesmas regiões: Lapa, Casa Verde e Perus, segundo a prefeitura. Apesar da chuva forte, não houve registro de problemas nos aeroportos de Congonhas (zona sul) e Cumbica (em Guarulhos, Grande SP), ou nas linhas de trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Segundo o CGE, o tempo não deve ter grande mudança na região metropolitana de São Paulo na terça (7), com calor e pancadas isoladas. Já a quarta (8) será marcada por aumento de nebulosidade na faixa leste do estado e o retorno das chuvas mais volumosas entre o fim da tarde e o início da noite.