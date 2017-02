Rio adia para quinta discussão sobre privatização do saneamento

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) adiou para quinta-feira (9) o início das discussões do projeto de lei que autoriza a privatização da empresa estadual de saneamento Cedae e garante ao governo estadual um empréstimo para pagar salários dos servidores. O projeto foi apresentado na quinta (2) pelo governador do Estado, Luiz Fernando Pezão (PMDB). A venda é uma das exigências do governo federal no plano de recuperação fiscal do Estado do Rio, que prevê também aumento de contribuição previdenciária dos servidores públicos. A votação do projeto seria realizada nesta terça (7), mas foi adiada para que as comissões permanentes da Alerj que analisarão o texto sejam instaladas. Com a aprovação do projeto, Pezão espera levantar R$ 3,5 bilhões por meio de empréstimo, que seria pago após a venda da totalidade das ações da companhia. Um eventual saldo adicional será usado para pagar dívidas do estado com a União. Servidores prometem novos protestos contra a privatização da companhia a partir desta terça (7). Na semana passada, confrontos entre manifestantes e policiais transformaram o centro do Rio em uma praça de guerra.