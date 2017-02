O reajuste de 14,86% na tarifa de ônibus de Curitiba foi um dos principais assuntos do primeiro dia útil de trabalho da Câmara Municipal de Vereadores. Em votação simbólica, os parlamentares aprovaram duas sugestões à prefeitura, entre elas a substituição da Urbs por uma Secretaria Municipal do Transporte. Como se trata de “sugestão”, ambas as iniciativas não têm caráter impositivo, podendo ou não serem acatadas pelo Executivo. A prefeitura alega que o reajuste é necessário para recompor o equilíbrio financeiro do sistema, e permitir a retomada da renovação da frota.

“Se o transporte é público, quem tem que cuidar é o Poder Público. Por que tem uma empresa de economia mista atravessada?”, defendeu o vereador Rogério Campos (PSC) autor da proposta. Relator da CPI do Transporte, feita em 2013 na Câmara, o vereador Bruno Pessuti (PSC) defendeu a ideia, alegando que a medida “reduziria de imediato em 4% a tarifa, que é a taxa de administração” cobrada pela Urbs. Ele reafirmou ainda a defesa de dois projetos de sua autoria, que preveem a adoção do bilhete único e da remuneração das empresas por quilômetro rodado, como forma de reduzir a tarifa.

Cortesia - Para o vereador Tico Kuzma (PROS), há a possibilidade de que o novo valor da tarifa seja revisto com o retorno do subsídio do governo do Paraná à prefeitura. Kuzma e outros vereadores defenderam ainda a retirada das gratuidades da composição da tarifa. “A Polícia Militar tem que arcar com a gratuidade, os oficiais de Justiça também. Os carteiros? Os Correios têm lucro (podem pagar). É cortesia com o chapéu dos outros”, declarou a vereadora Noêmia Rocha (PMDB).

A vereadora Julieta Reis (DEM) sugeriu à presidência da Câmara que fosse agendada uma reunião dos vereadores com a direção da Urbs. “Eles poderiam explicar a planilha item por item”, disse.