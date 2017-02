O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano (PSDB), considerou ontem normal o gasto de R$ 19,3 milhões pelos deputados estaduais em 2016, da verba de ressarcimento a que eles têm direito para custear despesas com telefone, transporte, alimentação, e outros gastos relativos ao mandato, conforme levantamento do Livre.jor registrado por reportagem de ontem do Bem Paraná. “É a vida do deputado. Deputado não vive apenas do seu trabalho. Tem outras atividades afins em relação à atividade parlamentar, que poderá ser usado esses recursos dentro do que preceitua a legislação”, argumentou Traiano, lembrando que a verba disponível para cada parlamentar, de R$ 31.470,00, não tem reajuste desde 2012.

Painel

O tucano também defendeu a compra, pela Assembleia, do novo painel eletrônico para o plenário, a um custo de R$ 634 mil. Segundo ele, o custo foi reduzido em relação ao edital original, lançado em julho do ano passado, com preço máximo de R$ 2,3 milhões, porque a licitação foi dividida. “Nós dividimos o processo para buscar alternativas e ter um custo inferior. Na continuidade teremos outros equipamentos que irão complementar o painel”, explicou.

Retorno

O deputado estadual Tadeu Veneri (PT) reassumiu nesta segunda-feira (6) o cargo de líder da oposição na Assembleia no lugar do deputado Requião Filho (PMDB). “Existe um acordo entre os deputados da oposição para que o cargo de líder seja ocupado de forma intercalada entre o PT e o PMDB”, explicou Veneri.

Ilha

O deputado afirmou que pretende reforçar a atuação da bancada no sentido de fiscalizar o Poder Executivo e questionar as ações que vão contra o interesse público. “O governo vai continuar com o discurso de que é preciso promover um grande arrocho que prejudica a população e o funcionalismo para fazer caixa, e com isso fazer obras que foram prometidas desde a primeira gestão. Apesar do discurso oficial de que o Paraná é uma ilha de prosperidade, o Estado tem grandes problemas”, disse.

Capa

A advogada Rosangela Wolff Moro, mulher do juiz Sergio Moro, é quem está na capa da revista Cláudia de fevereiro. Avessa a entrevistas, Rosangela falou com exclusividade à publicação, e contou como tem sido conviver com a presença da Lava-Jato em sua vida, principalmente quanto à segurança dos filhos e exposição na mídia. “Qualquer coisa que diga respeito a ele passou a chamar a atenção... Deixaremos de ir a algum evento porque a mídia irá divulgar? Aí, sim, a Lava-Jato passaria a entrar na minha família. E eu não procurei a imprensa para divulgar isso”, alega ela.

Hábitos

Filha de uma alfabetizadora de escola pública e de um mestre de obras, Rosangela destaca a infância humilde e conta que realizou uma das vontades do pai ao se tornar “doutora”. Casada há 17 anos com Moro, ressalta que precisou mudar alguns hábitos na vida da família, porém os detalhes da Lava-Jato nunca entraram dentro de casa.

Multa

O Tribunal de Contas do Estado julgou irregulares as contas de 2014 da Câmara Municipal de Jardim Alegre (Região Central), de responsabilidade do ex-presidente Jorvanes Pereira.. Ele foi multado em R$ 3.798,80. O motivo foi a extrapolação do teto constitucional das despesas do Legislativo em 2014. O gasto da Câmara excedeu em 0,38% o limite constitucional de 7% das receitas do município. Sua despesa total atingiu 7,38% das receitas relativas ao somatório da receita tributária e de transferências obtida pela município. A extrapolação correspondeu a R$ 57.973,28.