Placar sobre prisões pode ser revertido

O coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal, procurador Deltan Dallagnol, afirmou em texto publicado nas redes sociais que o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) a ser indicado pelo presidente Michel Temer (PMDB) pode inverter o placar do julgamento que analisa se réus em processos criminais podem ser presos após condenação em segunda instância. Nesse sentido, a escolha do novo ministro terá “forte impacto” na Lava Jato e nas demais investigações sobre corrupção, disse o procurador. O comentário foi feito antes da confirmação da nomeação do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para o STF.

“Ano passado, o tribunal entendeu que ela (prisão) é possível, por 6 votos contra 5. O ministro Teori estava dentre os vencedores. O novo ministro pode inverter o placar. Por que e como isso afeta a Lava Jato?”, escreveu Dallagnol em texto publicado em seu perfil no Facebook.